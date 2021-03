Ruszyły szczepienia żołnierzy "dwunastki" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwsze dawki przyjęli ci żołnierze 12. Dywizji Zmechanizowanej, którzy aktywnie biorą udział w walce z pandemią oraz mundurowi, którzy szykują się do wylotu na misję w Iraku.

Dowodzący jednostką, generał dywizji doktor Dariusz Parylak podkreśla, że proces szczepień trzeba rozsądnie zaplanować.- Postawiliśmy na skuteczność procesu szczepienia, uruchomionych zostało kilka punktów w samym Garnizonie Szczecin i kilkanaście punktów w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Na ten okres szczepień, które się w tej chwili odbywają, zasadniczo tam gdzie tylko można, wyznaczyliśmy do wykonania tego zadania ozdrowieńców, tak żeby odciążyć ten personel, który dotychczas wspierał szpitale - zapewnia Parylak.Tempo szczepień zależy od dostępności preparatu - dodaje major Marcel Podhorodecki, oficer prasowy 12. Dywizji Zmechanizowanej.- Wszystko zależy tutaj od 109. Szpitala Wojskowego, który dostarcza nam te szczepionki. My jesteśmy w gotowości, jeżeli tylko przybędą, to od razu szczepimy żołnierzy. Myślę, że będzie się to cyklicznie odbywać - tłumaczy Podhorodecki.Do zaszczepienia jest kilkanaście tysięcy żołnierzy "dwunastki". We wtorek dawki przyjęło ponad sto osób. Mundurowi są szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.