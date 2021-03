Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szef klubu poselskiego chadeków Ralph Brinkhaus wezwał do zarzucenia sporów między rządem federalnym i premierami landów. Wcześniej kanclerz Angela Merkel potępiła zachowanie lokalnych polityków, którzy wbrew jej zaleceniom ogłaszają kolejne etapy łagodzenia obostrzeń.

W rozmowie z ARD szef frakcji CDU/CSU w Bundestagu przyznał, że popiera Angelę Merkel. Wcześniej szefowa rządu oskarżyła kilku lokalnych polityków o "egoizm". - W tej najgorszej fazie pandemii musimy zewrzeć szeregi i odłożyć wszelkie waśnie na później - zaapelował Ralph Brinkhaus.



Wystąpienie Angeli Merkel w popularnym programie "Anne Will" miało właściwie posłużyć złagodzeniu sporów, które zarysowały się między jej rządem a premierami landów. Przyniosło jednak skutki odwrotne do zamierzonych. Wicepremier Nadrenii Północnej-Westfalii Joachim Stamp powiedział, że rząd federalny powinien "skupić się na własnych błędach". Premier Kraju Saary Tobias Hans z kolei chciałby po Wielkanocy otworzyć w swoim landzie restauracje i siłownie.



Angela Merkel nie wykluczyła wobec tego wprowadzenia poprawek do ustawy dotyczącej ochrony przed infekcjami, umożliwiających jej więcej kompetencji w rozszerzaniu obostrzeń. Ralph Brinkhaus zaznaczył, że popiera plan Urzędu Kanclerskiego, choć należałoby zapytać, czy byłby zgodny z konstytucją.