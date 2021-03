Sejm przyjął uchwałę ws. upamiętnienia ks. Blachnickiego

Franciszek Blachnicki jako więzień KL Auschwitz numer obozowy 1201. Oświęcim 1940. https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Blachnicki

Sejm przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia księdza Franciszka Blachnickiego w 100. rocznicę urodzin. Za było 376 posłów, przeciw - 45, a 19 - wstrzymało się od głosu.

Treść uchwały odczytał poseł PiS Piotr Babinetz. "W setną rocznicę urodzin księdza Franciszka Blachnickiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając Jego zasługi dla narodu polskiego, wkład w krzewienie cnót moralnych i opór przeciwko komunizmowi, oddaje hołd temu wielkiemu człowiekowi oraz składa cześć Jego pamięci" - zapisano w uchwale.



Ksiądz Franciszek Blachnicki we wrześniu 1939 roku jako ochotnik walczył z niemieckim agresorem. Podczas II wojny światowej był zaangażowany w podziemie niepodległościowe, był więźniem obozów koncentracyjnych. W okresie PRL walczył z patologiami ówczesnego systemu za co był prześladowany przez komunistyczne władze.



Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł nagle 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu, pochowany jest w Krościenku nad Dunajcem. Do dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo, ponieważ istnieje podejrzenie, że agentura komunistyczna przyczyniła się do jego śmierci. W 1995 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego. W październiku 2015 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót.