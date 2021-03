Powstanie drugie stanowisko do cumowania gazowców w terminalu LNG

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. polskielng.pl

Jest pozwolenie na budowę drugiego stanowiska do cumowania gazowców w terminalu LNG w Świnoujściu. Teraz decyzja musi się już tylko uprawomocnić.

Na plaży przy gazoporcie powstanie pirs do którego będą mogły zawijać duże gazowce, a także mniejsze jednostki potrzebne do redystrybucji LNG. Wybuduje go konsorcjum firm PORR, czyli te same spółki, które drążą tunel w Świnoujściu. Za budowę nabrzeża odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a o instalacje ma zadbać państwowa spółka Gaz System, która zarządza całym terminalem LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych.



Terminal LNG w Świnoujściu to jeden ze strategicznych punktów dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. To m.in. na tej inwestycji oparte będzie bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zdolność do większego handlowania gazem.