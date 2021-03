Szpital Wojskowy tylko dla pacjentów z koronawirusem

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

109. Szpital Wojskowy w Szczecinie znowu przyjmie pacjentów zakażonych koronawirusem. Placówka od soboty zajmować się będzie tylko pacjentami z Covid-19. Tak zdecydował wojewoda zachodniopomorski. To z powodu sytuacji epidemiologicznej w regionie.

- Teraz trwają przygotowania do przemianowania szpitala na placówkę covidową - mówi Marcin Górka, rzecznik szpitala. - Pacjenci, którzy przebywają obecnie w szpitalu, a nie mogą zostać wypisani do domów, zostaną przeniesieni do innych placówek. Wstrzymane zostaną planowane zabiegi i przyjęcia nowych pacjentów. Wyznaczone zostaną tzw. strefy czyste i brudne, ścieżki komunikacyjne, a pracownie, które działają na terenie szpitala, zostaną przeniesione do przychodni.



To już drugi raz, kiedy szpital zamyka się dla innych pacjentów - dodaje Górka. - W okresie od października 2020 roku do lutego tego roku, kiedy działał jako szpital covidowy, przyjął 660 pacjentów zarażonych koronawirusem.



W szpitalu cały czas obowiązuje zakaz odwiedzin. Bez zmian pracuje przyszpitalna przychodnia.