Polacy grają wieczorem na Wembley. Ekspert od statystyk typuje wynik

Wiemy, jaki będzie wynik trzeciego meczu Biało-Czerwonych w eliminacjach do mistrzostw świata. Choć statystyki nie są po naszej stronie, to nawet ekspert od statystyk radzi im nie ufać i typuje wynik.

Podopiecznych Paulo Sousy czeka najtrudniejsze spotkanie. Z Anglią. Na Wembley.Łącznie z Anglią graliśmy 19 razy. Tylko raz odnieśliśmy zwycięstwo. 7 razy zremisowaliśmy. 11 razy polska reprezentacja przegrała. Dlatego na rachunki namawialiśmy specjalistę w dziedzinie ekonometrii, zarządzania ryzykiem i metodami gry na giełdzie, czyli rektora US prof. Waldemara Tarczyńskiego.Profesor przyznaje, że wynik można wytypować na podstawie liczb. - Można wytypować kierując się rachunkiem prawdopodobieństwa, ale trzeba pamiętać, że to nie liczby grają, a ludzie. Jako były piłkarz Pioniera Szczecin, w ówczesnych czasach pamiętam sukces Polski za takowy przyjęty, blisko 50 lat temu na Wembley, kiedy nikt nie dawał szans Polsce, a wspaniała bramka Domarskiego, jeszcze lepsza gra w bramce Tomaszewskiego dały nam tzw. zwycięski remis. - powiedział prof. Tarczyński.Mecz zakończył się wynikiem 1:1 ale to Polska awansowała na mistrzostwa świata a Anglia odpadła. Właśnie dlatego wytypowany wynik profesora jest następujący- 2:1 dla Polski - prognozuje rektor US.Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.Po remisie z Węgrami 3:3 i wygranej z Andorą 3:0 do tej pory zdobyliśmy 4 punkty.