Miliony dla samorządu na inwestycje lokalne

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozdzielono pieniądze z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powiat pyrzycki otrzymał prawie dwa miliony złotych na modernizację pomieszczeń szpitala, Przybiernów dostał 3 miliony na termomodernizację, a Bielice na budowę kanalizacji 5 milionów złotych.



- To tylko niektóre inwestycje wsparte z budżetu państwa, na które gminy nie zawsze miały pieniądze - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Mogą to być rzeczy kompletnie różne, począwszy od wodociągu, kanalizacji, przebudowy drogi, budowy oświetlenia, ale są to też świetlice, remonty szkół. Zawsze to są konkretne rzeczy, które wpływają na jakość życia lokalnej społeczności.



Powiat gryfiński dostanie 3 miliony złotych na wyposażenie nowego budynku szpitala. - Są to pieniądze przeznaczone przez rząd na wsparcie lokalnych inicjatyw. Z tego Funduszu dla województwa zachodniopomorskiego przypadło ponad 68 mln złotych. Jest tu sporo samorządów, które będą mogły zrealizować takie inicjatywy - zapewnia Dobrzyński.



Myślibórz otrzymał milion złotych na budowę i przebudowę świetlic wiejskich , a Maszewo dostało ponad milion złotych na modernizację ulicy Kamiennej.