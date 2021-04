Remont w Grzędzicach, przejazd dla kierowców zamknięty [ZDJĘCIA]

Prowadzone prace na przejeździe kolejowo-drogowym w Grzędzicach nie będą ograniczać ruchu pociągów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

PKP Polskie Linie Kolejowe zamykają od wtorku dla ruchu kierowców przejazd kolejowo-drogowy w miejscowości Grzędzice.

To kolejny etap przebudowy linii kolejowej z Poznania do Szczecina. Utrudnienia dotyczyć będą głównie zmotoryzowanych korzystających z drogi łączącej Grzędzice z miejscowością Lipnik. Prace przy modernizacji tego przejazdu podzielone będą na dwa etapy.



- W pierwszym etapie prac wykonawca wzmocni konstrukcję podtorza, zamontuje nowy system odwodnienia oraz nowe szyny na przejeździe. W drugim etapie prac zaplanowanym na trzeci kwartał 2021 roku na przejeździe zamontowane zostanie nowe oświetlenie, sygnalizacja świetlna oraz rogatki. Powstanie także nowa nawierzchnia drogowa oraz chodnik - zapowiada Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.



Prowadzone prace na przejeździe kolejowo-drogowym w Grzędzicach nie będą ograniczać ruchu pociągów. Utrudnienia dla kierowców potrwają tu do końca maja.