Nadjeżdża czwarta generacja rowerów miejskich

Różnice w cenach Bike-S

Jest przetarg na nowy system roweru miejskiego w Szczecinie. Ogłosiła go spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Będą to jednoślady czwartej generacji.

Dostępne będą przez cały rok, nie będą przypinane do stacji. Wypożyczyć i zwrócić rower będzie można dzięki aplikacji.



Stare rowery są już wysłużone i nadają się do wymiany. W związku z tym - w tym roku - nie możemy już z nich skorzystać.



Przetarg dotyczy stworzenia kompleksowego systemu wypożyczalni rowerów miejskich Bike_S. Chodzi o dostawę 800 rowerów wyposażonych w GPS.



Dotychczasowe stacje Bike_S przestaną istnieć, zastąpią je strefy postoju. Znajdą się tam stojaki rowerowe.



Rowery będzie można wypożyczać i zdawać w całym obszarze funkcjonowania Bike_S, ale za zwrot roweru, poza strefą postoju, trzeba będzie zapłacić dodatkowo 10 zł.



Z kolei, po odstawieniu pozostawionego poza strefą postoju roweru do strefy postoju, na konto użytkownika wpłynie 5 zł ekstra.



Realizacja zamówienia podzielona została na trzy etapy. W pierwszym, wykonawca w ciągu maksymalnie 60 dni dostarczy 400 rowerów, przygotuje aplikację i oprogramowanie niezbędne do działania systemu. W drugim, przekaże 200 kolejnych rowerów, w trzecim - pozostałe 200 sztuk.



Zainteresowane firmy oferty składać mogą do 6 maja. Termin uruchomienia nowego systemu poznamy po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą.