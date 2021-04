Jeden z najstarszych klubów w Szczecinie świętuje [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

72. urodziny obchodzi dziś Hutnik Szczecin. To jeden z najstarszych wciąż istniejących klubów sportowych w stolicy Pomorza Zachodniego.

Ponadto, drużyna jest jedną z ostatnich pamiątek po zlikwidowanej w 2008 roku Hucie "Szczecin" na Stołczynie. Od ponad dekady zespół występuje w rozgrywkach IV ligi. Celem i urodzinowym marzeniem jest awans, do czego potrzeba ludzi i pieniędzy.



- To pierwsze już mamy - komentuje rzecznik Hutnika Szczecin Łukasz Czerwiński. - Chcielibyśmy nawiązać do sukcesów z lat 90, kiedy Hutnik był w III lidze. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie może się nam to udać. Wydaje się, że przejście z IV do III ligi to tylko jeden poziom rozgrywkowy, jednak to są ogromne koszta, a również poziom sportowy jest o wiele wyższy.



- Zespół ma bardzo bogatą historię - dodaje Czerwiński. - 1 kwietnia 1949 roku przy Hucie na Stołczynie powstało koło sportowe Stal Huta i od tego rozpoczęła się historia Hutnika. Pierwsza nazwa z Hutnikiem powstała w 1969 roku. Wtedy to był Hutniczy Klub Sportowy Hutnik.



W ostatnich latach drużyna Hutnika Szczecin mocno zainwestowała w młodzież. Od 2013 roku działa akademia, która już zebrała pierwsze owoce. Zimą wychowanek Hutnika Szczecin Dominik Dziąbek wyjechał ze Szczecina do pierwszoligowego Chrobrego Głogów. Ekipa Hutnika na co dzień występuje na stadionie przy Nehringa.