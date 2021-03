Koszalin prawie gotowy do uruchomienia Punktu Szczepień Masowych

Koszalin przygotowuje się do uruchomienia Punktu Szczepień Masowych przeciw COVID-19. Ma być utworzony w Hali Widowiskowo-Sportowej.

Rządowy plan zakłada, że w każdym powiecie będzie jeden punkt prowadzony przez samorząd.- Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom- powiedział Polskiemu Radiu Koszalin prezydent miasta Piotr Jedliński. - Hala Widowiskowo-Sportowa jest miejscem najlepiej przystosowanym do akcji szczepień.Przyspieszenie szczepień jest związane ze spodziewanym w kwietniu zwiększaniem dostaw szczepionek do naszego kraju. Punkty Szczepień Masowych mają ruszyć 19 kwietnia.Prezydent Koszalina zaznaczył, że prowadzi działania i ściśle współpracuje z wojewodą, by szczepionki jak najszybciej trafiły do miasta. Zdaniem Piotra Jedlińskiego, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po uruchomieniu Punktu i przy szczepieniach prowadzonych w pozostałych, w ciągu półtora miesiąca zostaną zaszczepieni wszyscy chętni mieszkańcy Koszalina.