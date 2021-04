Religijność w czasach koronawirusa. "Pandemia czegoś nas nauczyła"

Nauczyliśmy się przeżywania religijności zgodnie z obostrzenia sanitarnymi - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" ks. prof. Andrzej Kobyliński.

Filozof i etyk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ten sposób komentował ostatni rok w kościele i przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy.To już druga Wielkanoc, którą świętować będziemy w ograniczonym gronie rodzinnym z powodu epidemii.Kościoły są przygotowane na wiernych: obowiązują limity wiernych, dystans społeczny a msze transmitowane są online - mówi ks. Prof. Andrzej Kobyliński. - Rzeczywiście pandemia w pewnym stopniu wielu rzeczy nas nauczyła i także przeżywanie religijności w pewien sposób dopasowało się do nowych okoliczności, które nam stworzyła pandemia koronawirusa.Zgodził się z tymi słowami dr Piotr Goniszewski, teolog z Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodawał, jednak że w tym roku jest trochę inaczej niż 12 miesięcy wcześniej. Bo oswoiliśmy się z epidemią i restrykcje są mniejsze.- W tym roku, jak popatrzymy na Wielki Post, to pomimo tego, że były pewne limity wiernych, to wiele zwyczajów zostało zachowanych. Rekolekcje odbywały się w normalny sposób w większości parafii. W wielu parafiach będzie normalne święcenie pokarmów, oczywiście z zachowaniem dystansu i pewnymi modyfikacjami - dodał dr Goniszewski.Episkopat apeluje o przestrzeganie limitu uczestników zgromadzeń religijnych, zachowywanie dystansu a także respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych podczas obrzędów religijnych.