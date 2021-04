Pierwsi seniorzy otrzymali świąteczne paczki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ruszyło rozdawanie wielkanocnych paczek dla seniorów w Szczecinie.

Wspierać akcję "WielkaMOC" można było przynosząc produkty kosmetyczne i spożywcze do różnych punktów w mieście, a także wpłacając pieniądze na internetowej zbiórce. Pierwsi seniorzy już otrzymali swoje paczki.



- Dzień dobry pani Mierczko. Od centrum seniora prezenty dla pani na święta. Żeby święta wielkanocne były szczęśliwe. Jest czas świąteczny, magiczny. Zawsze może pani do nas zadzwonić. - Zaraz będę się cieszyć każdą rzeczą, chyba będę płakać.



Paczki są przygotowywane na bieżąco i w niedługim czasie zostaną dostarczone wszystkim seniorom - mówi Klaudia Piotrowska, rzeczniczka prasowa Centrum Seniora w Szczecinie.



- Ogromna radość i satysfakcja, więc same pozytywne emocje. Wolontariusze nas wspomagają, też będą roznosić. Wszyscy seniorzy otrzymają paczki dzisiaj bądź jutro - mówi Piotrowska.



W tym roku udało się stworzyć prawie 150 paczek wielkanocnych.