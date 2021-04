Caritas podsumowuje przedświąteczną pomoc

Ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej musiał docierać do potrzebujących inaczej niż organizując wielkanocne śniadania. I tak udało się pomóc.

Dobiega końca wielkopostna akcja Caritas, wchodzimy w czas Triduum Paschalnego i Wielkanocy - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - Jak zawsze Wielki Post był dla nas okresem po pierwsze zmobilizowania wielu ludzi wielkiego serca do wsparcia naszych programów i naszych działań, ale także przygotowania w tym roku przede wszystkim paczek, które dotarły do osób potrzebujących.- Nie mogliśmy zorganizować spotkań czy śniadań wielkanocnych - dodaje ks. Maciej Szmuc. - Ale w parafiach naszej archidiecezji rozprowadzaliśmy jak zawsze świece i baranki, gdzieniegdzie próbowaliśmy zrobić zbiórki w sklepach. Bardzo wiele Toreb Miłosierdzia zostało napełnionych i to pozwoliło przygotować kilka tysięcy paczek, które rozdajemy osobom potrzebującym.Dzięki pomocy m.in. Caritas przygotowano także Święconkę Jakubową dla najbardziej potrzebujących.