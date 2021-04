Paczki z żywnością i chemią gospodarczą zostaną dostarczone ok. 150 najbardziej potrzebującym seniorom w mieście. źródło: https://zrzutka.pl/mdha2f

Aby wspomóc najbardziej potrzebujących seniorów w Szczecinie, Centrum Seniora przez kilka tygodniu zbierało fundusze i produkty żywnościowe, które wolontariusze mogliby wręczyć w formie paczek wielkanocnych.

Oprócz tego udało się zebrać 4250 zł, zgłosiły się też prywatne firmy i osoby.



- Jest to kwota bardzo zadowalająca, tak naprawdę wszystko przerosło nasze oczekiwania, cieszyłybyśmy się nawet z jednej paczki, która sprawiłaby radość seniorowi. A tutaj: 150 paczek, jesteśmy wzruszone i wdzięczne i myślimy, że nie jest to nasza ostatnia akcja skierowana do mieszkańców Szczecina - mówi Klaudia Piotrowska, rzecznik prasowy Centrum Seniora w Szczecinie.



