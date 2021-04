Będzie można zrobić test na koronawirusa na lotnisku w Goleniowie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szybki test na obecność koronawirusa tuż przed odlotem lub po przylocie będzie można wykonać na lotnisku w Goleniowie.

To nowość, bo do tej pory pasażerowie musieli wykonywać badania na własną rękę w innych miejscach. Dziś warunkiem do przylotu do większości krajów świata jest okazanie negatywnego wyniku testu - wymagają go również linie lotnicze przed wejściem na pokład samolotów.



Negatywny wynik zwalnia też z 10-dniowiej kwarantanny po przylocie do Polski. Test wykonywany na lotnisku w Goleniowie ma trwać 15 minut, po nim pasażer otrzyma potwierdzenie w języku polskim lub angielskim.