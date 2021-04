Marina Dąbie rozpoczyna żeglarski sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Największa marina wybudowana dwa lata temu w szczecińskim Dąbiu rozpoczyna sezon.

W tym roku mieszkańcy Szczecina będą mogli nie tylko cumować tu swoje jachty, ale także wypożyczyć kajaki i niewielkie łódki, aby móc pływać po jeziorze - mówi Sebastian Pietrzak z fundacji zarządzającej mariną.



- Mamy do wypożyczenia kajaki, rowery wodne, deski sup, deskę surfingową i łódź motorową. Chcieliśmy, aby mieszkańcy nie tylko przychodzili na spacery i oglądali wspaniałe zachody słońca, ale też weszli na wodę z rodzinami, by pokazali dzieciom, jak pięknie jest na Jeziorze Dąbie - mówi Pietrzak.



Planujemy w tym roku otworzyć tez taras widokowy dla turystów - mówi Piotr Matusiak, bosman Mariny Dąbie.



- Z pomysłów, jakie mamy na ten rok, to jest m.in. otwarcie platformy widokowej, na którą będą mogli wejść mieszkańcy i turyści - mówi Matusiak.



Marina w Dąbiu powstała obok plaży, która teraz jest modernizowana przez miasto. W marinie może cumować jednorazowo nawet 220 jednostek.