Dzieci z Kazachstanu obdarowane przez dwie szczecińskie fundacje

To nie pierwsza pomoc, jaka trafiła z tych fundacji do dzieci w Kazachstanie. Podobną akcję zorganizowano przed świętami Bożego Narodzenia. źródło: https://www.facebook.com/search/top?q=Fundacja%20ksi%C4%99dza%20Wojtka źródło: Fundacja Pełna Ciepła

Dzieci z polskiej parafii w Kazachstanie otrzymają pomoc na święta. Dzięki dwóm fundacjom ze Szczecina 60 dzieci z parafii w miejscowości Szortandy w Kazachstanie dostanie paczki świąteczne.

- To jest bardzo pięknie zorganizowane, dzieci dostają możliwość spotkania się w grupie, jest przygotowana sala, są zabawy, jakieś małe prezenty, później możliwość spędzenia czasu przez kilka dni, są zaopiekowane w dłuższym czasie, mają dużo atrakcji, które na pewno zostają w pamięci - relacjonuje ksiądz Michał Mikołajczak z Fundacji księdza Wojtka, która wsparła inicjatywę.



Pomoc trafi też do dzieci z polskich rodzin - mówi Katarzyna Michalska z Fundacji Pełna Ciepła. To druga organizacja, która przekazała na ten cel pieniądze.



- Lubimy ten kierunek, bo tam są nasi rodacy, to są bardzo często rodziny polskie, dzieci, które uczą się języka polskiego, albo dzieci, które w domach mówią w języku polskim mimo tego, że urodziły się tam i mają obywatelstwo kazachskie. Jednak te korzenie dominują - dodała.



To nie pierwsza pomoc, jaka trafiła z tych fundacji do dzieci w Kazachstanie. Podobną akcję zorganizowano przed świętami Bożego Narodzenia.