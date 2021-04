Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozpoczęło się palowanie pod budowę zmodernizowanego nabrzeża czeskiego w szczecińskim porcie.

Firma, która wykonuje prace, wbija w grunt pale o długości od 18 do 21 metrów i średnicy ponad 90 centymetrów. Na nich będzie posadowione nabrzeże. Prace mają przystosować ten rejon portu do głębokości 12,5 metra.



W ramach inwestycji zmodernizowane będą dwa nabrzeża - słowackie i czeskie, oraz wybudowane dwa nowe - duńskie i norweskie. Koszt inwestycji to 341 milionów złotych. W ramach przebudowy zostanie także poszerzony tzw. Kanał Dębicki. To basen portowy, który dziś ma 120 metrów szerokości, a po modernizacji będzie miał 200. Inwestycje prowadzi firma NDI.