Noc Konfesjonałów. Wspomnienie Jana Pawła II

W Wielki Piątek wieczorem w kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpocznie się 11. Noc Konfesjonałów. Symbolicznie rozpocznie się o 21.37, w godzinę śmierci Jana Pawła II w 16. rocznicę tego wydarzenia.





- W Szczecinie głównym kościołem akcji będzie katedra, której duże rozmiary dają możliwość przestrzegania rygorów sanitarnych. Od początku mówiliśmy, że nocna spowiedź jest dawaniem szansy, jest to okazja: księża czekają w konfesjonałach, a ten, kto wyrazi taką wolę może skorzystać z sakramentu. Nie inaczej jest w tym roku - mówi koordynator akcji, ks. Grzegorz Adamski.

- Szczególnie zapraszamy tych, którzy są już zaszczepieni, tych, którzy są ozdrowieńcami, którzy zdobyli odporność po przebytej chorobie, ale jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy pragną tej nocy pojednać się z Bogiem - dodał.



"Noc Konfesjonałów" swój początek miała w 2010 roku - dla uczczenia piątej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. Zawsze jest zachętą do tego, by w ciszy i niemal pustym kościele pojednać się z Bogiem.Ci, którzy mają obawy przed zakażeniem mogą skorzystać ze spowiedzi w całym okresie wielkanocnym, a więc do Zesłania Ducha Świętego, które przypada w tym roku 23 maja.Więcej szczegółów o akcji na stronie internetowej