Paczki dla potrzebujących w Kołobrzegu

Fundacja Wolne Miejsce od lat organizuje w mieście świąteczne spotkania. 2018. źródło: https://www.facebook.com/wolnemiejsce

Ponad 300 wielkanocnych paczek z żywnością trafi do mieszkańców Kołobrzegu. Fundacja Wolne Miejsce, która od lat organizuje w mieście świąteczne spotkania w obliczu pandemii postanowiła dostarczyć jedzenie bezpośrednio do najuboższych kołobrzeżan.

Od kilku dni w kuchni trwały więc intensywne prace. O tym, co trafi do mieszkańców mówi Kamil Barwinek, koordynator akcji.



- Będą to paczki, gdzie znajdą się jajko, bigos, sałatka jarzynowa, gotowane mięso, ser, wędliny, owoce, ćwikła... Nasza sekcja pracująca w kuchni od wtorku przygotowuje potrawy, bo jest to bardzo dużo pracy - mówił.



W kuchni już wykorzystano ponad 1000 jajek, a także dziesiątki kilogramów ziemniaków, buraków, kapusty czy mięsa, a tuż przed rozwożeniem paczek do garnków trafi biała kiełbasa.



Wolontariusze w Wielką Sobotę odwiedzą każdą osobę, która została zgłoszona do akcji na początku marca. Są to głównie osoby starsze i samotne, ale także mieszkańcy pozostający w trudnej sytuacji finansowej.