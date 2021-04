Nowi strażacy w Szpitalu Wojewódzkim

Zachodniopomorscy strażacy zostali oddelegowani do pracy w szpitalu na trzy miesiące. https://www.gov.pl/web/kppsp-police/

Kolejni strażacy dołączyli do personelu Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Będą wspierać personel medyczny w walce z epidemią.

Wojewoda do pracy skierował czterech kolejnych funkcjonariuszy. W placówce pomagają strażacy, którzy mają uprawnienia ratownika medycznego.



- Wielu z nas przechorowało już covid, oddawało też swoje osocze dla osób walczących z chorobą. Obecnie wiele interwencji związanych jest z działaniami medycznymi, jest to związane głównie z dużym obciążeniem ratowników - mówi Piotr Tuzimek z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Policach.



Strażacy są przez cały czas zaangażowani w walkę z epidemią.



- Pomagaliśmy w dystrybucji środków do dezynfekcji, maseczek do placówek oświatowych, a w ostatnim okresie prowadzimy również działania edukacyjne i informacyjne, m.in. pomogliśmy w dostarczeniu 36 tysięcy ulotek z podstawowymi informacjami, które mają ułatwić rejestracje do szczepień - dodaje.



Do tej pory w Polsce do działań w szpitalach oddelegowanych jest 95 ratowników medycznych z PSP, którzy mogą m.in. obsługiwać respiratory, dokonywać wkłuć i podawać medykamenty.



Zachodniopomorscy strażacy zostali oddelegowani do pracy w szpitalu na trzy miesiące.