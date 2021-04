Od dziś w porcie lotniczym Goleniów można wykonać test na Covid-19

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Test na obecność koronawirusa zrobimy na podszczecińskim lotnisku. Od piątku taka możliwość jest w porcie lotniczym Goleniów. To udogodnienie między innymi dla Polaków wracających do domu na święta.

Wszyscy, którzy wjadą do Polski, muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Wyjątkiem są osoby, które przedstawią negatywny test wykonany maksymalnie 48 godzin wcześniej. Dotyczy to podróżnych z krajów strefy Schengen.



W Goleniowie po przylocie będzie to można zrobić na miejscu. Dotyczy to przede wszystkim podróżnych z Bergen i Oslo.