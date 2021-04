Punkt testowania mieści się w miejscu ogólnodostępnym na terminalu, na parkingu dla ciężarówek. źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Test na obecność koronawirusa zrobimy na terminalu promowym w Świnoujściu. To opcja dla podróżnych wracających do kraju, by uniknąć 10-dniowej kwarantanny.

Sytuacja podobnie wygląda w Szwecji, gdzie też trzeba okazać ważny test. Przeprowadzenie go trwa 15 minut, kosztuje 100 złotych.



