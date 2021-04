Dodatkowe punkty szczepień w Świnoujściu

Zgodnie z planem do końca sierpnia zaszczepione mają zostać wszystkie chętne osoby. Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

W szpitalu miejskim i Uzdrowisku Świnoujście S.A. władze kurortu chcą utworzyć dodatkowe punkty szczepień masowych.

Pismo w tej sprawie do wojewody zachodniopomorskiego, Zbigniewa Boguckiego wysłał prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz.



Jak pisze - obie jednostki są w stanie uruchomić Punkty Szczepień Masowych z wydajnością min. 200 dawek dziennie.



Teraz w mieście działa pięć punktów, które podają 2 tysiące dawek na tydzień. Jak ocenia Żmurkiewicz: "Przyśpieszenie procesu szczepień umożliwi zaszczepienie 70-80 procent populacji przed rozpoczęciem sezonu letniego".



Na początku tygodnia rząd ogłosił zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Zgodnie z planem do końca sierpnia zaszczepione mają zostać wszystkie chętne osoby. By było to możliwe w każdym województwie mają powstać dodatkowe punkty.



W Koszalinie Punkt Szczepień Masowych przeciw COVID-19 ma być utworzony w Hali Widowiskowo-Sportowej.