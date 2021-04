Dał komputerom drugie życie, aby służyły innym do nauki

Informatykowi z Polic udało się naprawić i oddać 112 komputerów, w tym 50 laptopów. Trafiły one do najbardziej potrzebujących osób.





- Stan sprzętu był przeróżny. Był sprzęt, który był rzeczywiście sprawny i po kontakcie, mówiłem, że się jeszcze nada. Wystarczyło go przeczyścić i wymienić podstawowe komponenty. Było jednak też troszkę osób, które niepoważnie potraktowały tę akcję i wysyłały sprzęt mocno uszkodzony - tłumaczy Wojdaka.





Duża część sprzętu została przekazana polickim placówkom, część trafiła do ośrodków w Szczecinie, a nawet do rodzinnych domów dziecka w innych województwach - mówi Mariusz Wojdaka, inicjator akcji.Zbiórka nieużywanego sprzętu nadal trwa. Można zgłosić się do organizatora za pomocą specjalnej strony na Facebooku