Święconki Jakubowe trafily do najbardziej potrzebujacych

Świąteczna pomoc Caritas dla najbardziej potrzebujących. W szczecińskiej katedrze bezdomni otrzymają Święconkę Jakubową. Początek o godzinie 10.

Tradycyjnie sobotnie święcenie pokarmów rozpoczynamy od spotkania z najbiedniejszymi - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.- Doroczną akcją Caritas naszej archidiecezji, jest Święconka Jakubowa. To przygotowanie nie tylko świątecznych paczek, ale także wielkanocnych koszyczków święconkowych dla osób bezdomnych i najbiedniejszych - mówi ks. Szmuc.W tym roku obdarujemy kilkuset potrzebujących - dodaje dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.- Dwieście osób otrzymuje te koszyczki, paczki świąteczne i razem z księdzem biskupem oraz Caritas naszej archidiecezji rozpoczyna świętowanie Wielkanocy od tradycyjnej polskiej święconki. Święconka Jakubowa, bo jak zawsze w szczecińskiej katedrze - mówi ks. Szmuc.Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w szczecińskiej katedrze odbywa się co pół godziny, od godz. 10.30 do 15.00.