Szczecinianie od rana święcą pokarmy [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Wielką Sobotę wierni odwiedzają kościoły z koszykami, które w niedzielę trafią na wielkanocny stół.

W dużych parafiach księża święcą i błogosławią pokarm przed świątyniami. Tak jest m.in w centrum Szczecina, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.- Profesjonalnie, na zewnątrz. Kiedyś o wiele radośniej spędzało się te święta, bo z rodziną szło się do kościoła. Mam kurczaczka, pisanki sama robiłam. - Przykre to jest, że niestety w takich warunkach musimy te święta spędzać, ale przychodzimy. Dobrze, że w ogóle jest - mówią wierni.- Do kościoła zapraszamy na krótką modlitwę, natomiast pokarmy święcimy przed kościołem. Jak widać, co parę osób, co parę minut - mówi Jarosław Staszewski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.Tradycyjna święconka powinna mieć jajka, baranka, chleb, wędliny, chrzan, miód, sól, pieprz i babkę wielkanocną.Święcenie pokarmów przed kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w centrum Szczecina potrwa do godziny 16.