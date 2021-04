Trwa obowiązkowy spis powszechny [WIDEO]

Ruszył "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021".

Od czwartku działa m.in. specjalna strona internetowa (), na której sami możemy wypełnić ankietę, dostępna jest także infoliniaObie te formy są dostępne dla osób niepełnosprawnych, np. które mają problemy ze wzrokiem - mówi Agnieszka Brzezińska, kierownik Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie.- Formularz internetowy jest tak technicznie przygotowany, że umożliwia posługiwanie się aplikacjami, które chociażby czytają tekst. Także dla osób z takimi problemami poleciłabym także tę metodę - mówi Brzezińska.Pytania dotyczą m.in. danych osobowych, miejsca zamieszkania, relacji rodzinnych, a także wykształcenia, wyznania czy aktywności ekonomicznej. Inną bezpieczną opcją jest telefon pod numer infolinii 22 279 99 99 - dodała Agnieszka Brzezińska.- Jeżeli wiemy, gdzie dzwonimy, no to też nie będzie problemu z tożsamością osoby, która odbiera ten telefon. To będzie przeszkolony i upoważniony pracownik statystyki - mówi Brzezińska.Jeśli do końca miesiąca nie spiszemy się przez internet czy telefon, to dopiero wtedy rachmistrz skontaktuje się z nami telefonicznie lub odwiedzi nas w miejscu zamieszkania.Uporczywe uchylanie się od wzięcia udziału w spisie wiąże się z grzywną nawet do 5 tysięcy. Urzędnicy zapewniają jednak, że to ostateczność.