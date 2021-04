Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W ciszy Wielkiej Soboty trwa adoracja przy Grobach Pańskich.

Wierni odwiedzają kościoły, aby pomodlić się przy figurze Jezusa założonej w grobie, gdzie znajduje się także monstrancja z Najświętszym Sakramentem okryta przezroczystym welonem, na pamiątkę całunu, w który owinięto Jezusa - mówi ks. Maciej Wagner z Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie.



- Towarzyszymy Jezusowi, który już po swojej męce, swoim krzyżu, po cierpieniu, i wierni przybywają tego dnia do Grobu Pańskiego, żeby zatrzymać się na chwilę modlitwy, rozmyślania, medytacji. Żeby po prostu być przy panu Jezusie, dziękować mu także za to wszystko, co zrobił dla naszego zbawienia - mówi ks. Wagner.



Adoracja przy Grobach Pańskich potrwa do zmroku, do momentu, aż rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. W szczecińskiej katedrze liturgia rozpocznie się o godzinie 21.