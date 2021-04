Kilkaset wielkanocnych paczek dla mieszkańców Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

320 świątecznych paczek w tym momencie trafia do mieszkańców Kołobrzegu.

Wielkanocną pomoc zorganizowała fundacja Wolne Miejsce, która zazwyczaj z okazji świąt zaprasza na wspólne spotkania z mieszkańcami. W czasach pandemii dostarcza natomiast paczki bezpośrednio do potrzebujących.Wszystkie paczki zostały już pobrane przez wolontariuszy i są w drodze do odbiorców - mówi Kamil Barwinek, koordynator akcji.- Bardzo hojni kołobrzeżanie przekazali nam wszystkie niezbędne produkty do zorganizowania tej Wielkanocy. Około 20 wolontariuszy rozwozi paczki, aby każdy miał ją dzisiaj w domu, by jutro mógł na śniadanie wielkanocne ją wyciągnąć - mówi Barwinek.W paczkach znalazły się głównie tradycyjne wielkanocne dania, które od kilku dni przygotowywane przez wolontariuszy.Jest to drugi rok z rzędu, w którym fundacja dostarcza paczki do seniorów i osób potrzebujących z Kołobrzegu. Jeszcze przed pandemią organizowała największe w mieście świąteczne spotkania, w których zawsze uczestniczyło około 400 mieszkańców.