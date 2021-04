Kolejna szafka Jadłodzielni w Szczecinie.

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowa, kolejna już szafka Jadłodzielni otwarta w Szczecinie. To miejsce w którym można zostawić jedzenie lub poczęstować się nim. Jest ogólnodostępna i całodobowa.

Mieści się przy ulicy Emilii Plater, stoi obok sklepu Społem - mówi Elżbieta Abramowicz z Jadlodzielni.



- Szafki jadłodzielnicze, które kolejne staramy się w jak najlepszej liczbie otwierać, mają służyć temu, żeby w miarę blisko przejść się i zostawić nadmiar żywności. Zwłaszcza z tych świątecznych, uginających się stołów. Żeby trafiła nie do śmietnika, tylko do szafek, z których mogą poczęstować się osoby potrzebujące - mówi Abramowicz.



Przynosić do szafki można gotowane jaja, kiełbasy czy ciasta. Warunek jest jeden: wszystko musi być świeże.



To ósma szafka w Szczecinie. Lokalizacje pozostałych znajdziecie na stronie Jadłodzielni Szczecin.