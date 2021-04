Przepis na żurek idealny? Koło Gospodyń Wiejskich zdradza tajemnicę

Sekret smaku i aromatu wielkanocnego żurku tkwi w składnikach - podpowiada Zofia Dąbkowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Reptowie, koło Stargardu.

Przepis na "swojski" żurek na zakwasie:



Składniki:



- Pół litra zakwasu żytniego,

- Pięć białych kiełbas,

- 200 g boczku,

- 2 litry bulionu,

- 1 cebula,

- 3 łyżeczki chrzanu,

- 1 ząbek czosnku,

- 3 łyżki śmietany 30%,

- sól i pieprz,

- ugotowane na twardo jajka (wedle uznania),





Domowy żurek krok po kroku:



1. Na patelni podsmażamy pokrojony w kostkę boczek, dodajemy do niego cebulę. W osobnym garnku podgrzewamy bulion.



2. Dodajemy do bulionu podsmażony boczek, cebulę oraz białą kiełbasę. Czekamy 40 minut aż wywar nabierze charakterystycznego aromatu.



3. Energicznie mieszamy zakwas. Stopniowo dolewamy go do bulionu aż do momentu, w którym uznamy smak za odpowiedni. Zwykle to połowa przygotowanej porcji. Należy uważać, żeby nie przesadzić z zakwasem - wówczas żurek będzie nader kwaśny.



4. Po 5 minutach do garnka dorzucamy resztę składników - dwie łyżeczki chrzanu, szczyptę majeranku oraz rozgnieciony ząbek czosnku.



5. Na koniec dodajemy śmietanę. Należy jednak pamiętać, żeby najpierw nabrać odrobinę gorącego żurku na łyżkę ze śmietaną. Dopiero później całą łyżkę możemy zatopić w garze.



6. Wedle uznania dodajemy soli i pieprzu. Gotowe!

Trwają przygotowania do niedzielnego posiłku i spotkań z najbliższymi z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Wielu nie wyobraża sobie długiego, świątecznego weekendu bez żurku.Jak mówi Zofia Dąbkowska, najważniejsze jest dobranie składników z pewnego źródła.- Oczywiście z chrzanem, który muszę wykopać u siebie w ogródku, bo nie może być taki ze słoiczka, bo to daje zupełnie inny smak. No i robimy białą kiełbasę, jeszcze kilka osób ją robi w Reptowie. Ona jest taka swojska, samemu się ją wędzi. W żurku najważniejszy jest zakwas. Musi być on zrobiony i tradycyjnie przechowywyany, każda pani ma jakiś swój przepis. Ważne jest też jajeczko wiejskie, od wiejskiej kurki - tłumaczy Dąbkowska.Ważne jest więc, żeby samodzielnie przygotować bulion, nie oszczędzać na kupnie zakwasu bądź przygotować go własnoręcznie - dodaje Dąbkowska.