Przeżywamy trudny czas świętowania Wielkanocy. Tęsknimy za spotkaniami z najbliższymi i stanowi to dla nas wyzwanie. Jednak ten czas, który przeżywamy wcale nie musi być gorszy dla naszego doświadczenia wiary - mówił, w świątecznym wydaniu audycji katolickiej "Religia na fali", ks. dr Krzysztof Łuszczek, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

Teraz uświadamiamy sobie, jak łatwo stracić to, na co może nie zwracamy uwagi.- Coś, co wydawało nam się zawsze naturalne, że w Święta Wielkiej Nocy spotykamy się z bliskimi, idziemy do kościoła czy przeżywamy liturgię. To w jakiś sposób zostało nam zabrane, w taki sam sposób, kiedy patrzymy na ten czas epidemii widzimy jak szybko może być nam zabrane nasze zdrowie i życie - tłumaczył ks. Łuszczek.Uczy nas tego, żebyśmy nie tracili nadziei wtedy, kiedy zabierane są ważne rzeczy.- To doświadczenie Wielkiej Nocy uczy nas nadziei, kiedy patrzymy na krzyż Jezusa Chrystusa, a później widzimy jego pusty grób, a więc wierzymy - patrząc na ten pusty grób - że ta wartość życia jest ponad wszystko - zapewniał ks. Łuszczek.Zmartwychwstanie, to najważniejsze święta dla chrześcijan.