Wielkanocne wsparcie dla potrzebujących od Caritas

To był czas włączenia wielu ludzi dobrej woli w zorganizowanie pomocy przedświątecznej - przyznaje dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i dziękuje za pomoc, a jednocześnie zaprasza do dalszego wspierania potrzebujących.

Ks. Maciej Szmuc wlewa nadzieję w serca wszystkich potrzebujących.- Dzisiaj w tym czasie "covidowym", w tym czasie niepewności, dla wielu z nas także lęku przed chorobą czy przyszłością, pan Jezus przychodzi, aby właśnie przynieść nam miłość, Caritas, nadzieję. A także przekonanie, że dobro zwycięży, że życie zwycięży nad śmiercią, nad chorobą - mówi ks. Szmuc.Składa też życzenia wszystkim darczyńcom.- Żebyśmy też mieli tę świadomość, że każdy dobry uczynek, najmniejszy uczynek miłosierdzia - nie tylko w czasie pandemii - ale po prostu w naszym życiu, to jest małe zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, światła nad ciemnością. Obyśmy czyniąc dobro, starali się, aby było go jak najwięcej, by każdy najmniejszy, dobry czyn był naszym współudziałem w zwycięstwie Chrystusa - dodaje ks. Szmuc.Catritas zachęca do pomocy przez cały rok.