Fundacja Małych Stópek: "pomagajmy bliźniemu przez cały rok"

Pracownicy i wolontariusze Fundacji Małych Stópek zachęcają do pomocy cały rok i składają życzenia nie tylko na święta. źródło: https://fundacjamalychstopek.pl/

Dzięki darczyńcom możemy realizować cele naszej fundacji, a więc pomagać samotnym matkom, ale też seniorom, by ratować życie od poczęcia do naturalnej śmierci.





- Jako Fundacja Małych Stópek chcielibyśmy życzyć błogosławionych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Myślę, że watro wspomnieć o naszym patronie, czyli świętym Janie Pawle II, który w encyklice Evangelium Vitae powiedział, że potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień, a więc mobilizacja ludzi, nas samych po to, byśmy mogli stworzyć wielką strategię obrony życia. Dlatego życzymy na ten święty czas, abyśmy potrafili spojrzeć na bliźniego z miłością i otworzyć nasze serca na pomoc drugiemu człowiekowi - mówiła.



Tak jak cały rok robi to Fundacja.



- Pomagamy kobietom w trudnych sytuacjach życiowych, wspieramy rodziny, remontujemy mieszkania, dostarczamy chemię kosmetyczną dla dzieci, prowadzimy różne akcje edukacyjne. Ale to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie darczyńcy, wolontariusze i sympatycy naszej Fundacji - podkreśliła.



