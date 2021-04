Droga k. Grzędzic zamknięta. Remontują przejazd

Uwaga kierowcy - zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej między Grzędzicami a miejscowością Lipnik.

We wtorek drogowcy wyłączą tu z ruchu przejazd kolejowy. Tym samym do końca maja kierowców czekać będą wielokilometrowe objazdy przez Stargard.Utrudnienia w Grzędzicach mają związek z przebudową linii kolejowej na trasie ze Szczecina do Poznania. Prowadzone prace na przejeździe kolejowo-drogowym nie będą ograniczać ruchu pociągów kursujących ze Stargardu w kierunku Dąbia.W związku z remontem uruchomiona zostaje nowa linia autobusowa. Czasowo, czyli prawdopodobnie do końca maja będzie kursować na trasie od Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie aż do ulicy Gryfa w Grzędzicach.Jednocześnie ulegnie skróceniu trasa linii autobusowej nr 33, która przebiegać będzie od Zintegrowanego Centrum Przesiadkowegow Stargardzie do Sułkowa i z powrotem.Korekta obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku.