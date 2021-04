Zostało po świętach? Podziel się z potrzebującymi

Warto podzielić się sernikiem, jajami czy mięsem ze świątecznego stołu..., które pewnie wylądowałoby w koszu.

W Jadłodzielni w Szczecinie przy ulicy Żółkiewskiego każdy może zostawić wielkanocne smakołyki, ale też każdy może się nimi poczęstować. Lepiej kogoś obdarować niż wyrzucić.- Fajnie, że mamy na te święta dużo, ze stoły nam się uginają, ale jeżeli mamy za dużo - bo przygotowaliśmy zbyt wiele - pakujemy! Pakujemy wszystko poza surowymi jajkami, surowym mięsem, to, co wymaga włożenia do lodówki, trzeba przynieść do naszego lokalu. Udostępniamy przestrzeń do dzielenia się, a nie: marnowania jedzenia - apeluje Elżbieta Abramowicz z Jadłodzielni.Punkt mieści się przy ul. Żółkiewskiego 4. Jest czynny w godz. 9-17.W Szczecinie działa też osiem szafek, gdzie można zostawić jedzenie, które łatwo się nie psuje. Ich adresy są na stronie internetowej