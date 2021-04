Zbiórka na dziecięcy oddział onkologiczny

To szansa na to, żeby rodzice mogli w godnych warunkach towarzyszyć swoim ciężko chorym dzieciom. Zbiórkę na wyposażenie Oddziału Świętego Mikołaja w szczecińskim szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej organizuje Lions Club.

- Te dzieci są pacjentami szczególnymi, my nawet nie mówimy o nich "pacjenci", mówimy: przyjaciele, nasze dzieci. One wracają, bo nowotwory u dzieci wymagają - jak większość chorób nowotworowych - nawrotów chemioterapii. Niestety, jest to choroba szczególna i takie dziecko wymaga - mimo ogromnego zaangażowania personelu - żeby był z nim ktoś z bliskich. To jest nawet wskazane ze względów psychologicznych - podkreśliła.



Tam lekarze zajmują się maluchami chorymi na nowotwory. Dzięki pieniądzom na oddziale rodzice będą mogli swobodnie spędzać czas ze swoimi pociechami.Wartość projektu to 100 tysięcy złotych. Szczeciński oddział musi zebrać połowę w tej kwoty - wtedy brakującą część dorzuci centrala Lions Clubu.Zebrana gotówka posłuży do tego, aby rodzicom i dzieciom stworzyć w szpitalu warunki jak najbardziej zbliżone do domowych. Liczy się każda złotówka - przekonuje Maria Kowalska-Danilkiewicz, która współorganizuje zbiórkę i jest lekarzem. Jak dodaje - towarzystwo rodzica wpływa bardzo pozytywnie na przebieg leczenia dziecka.Szczegóły dotyczące akcji i numer konta można znaleźć na facebookowym profilu Lions Club.