Będzie nowy punkt szczepień w Stargardzie

W Stargardzkim Centrum Kultury ma powstać Punkt Szczepień Masowych. Tę lokalizację wskazały władze miasta.

Ostateczną decyzję podejmie wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.Punkt ma poprowadzić stargardzki szpital. O wyborze tego obiektu poinformował prezydent Stargardu - Rafał Zając.Jak wskazuje, budynek Centrum Kultury przy ulicy Piłsudskiego jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest na tyle duży, by mogło pracować w nim kilka zespołów szczepiennych.W ubiegłym tygodniu, rząd ogłosił zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Zgodnie z planem do końca sierpnia zaszczepione mają zostać wszystkie chętne osoby.By było to możliwe, w każdym województwie mają powstać dodatkowe punkty. W Koszalinie Punkt Szczepień Masowych przeciw COVID-19 ma być utworzony w Hali Widowiskowo-Sportowej. Z kolei w Świnoujściu w szpitalu miejskim i Uzdrowisku Świnoujście.