"Dzika Ostoja" z nową siedzibą. Znamy szczegóły [ZDJĘCIA]

Jeszcze w tym miesiącu zakończy się budowa "Dzikiej Ostoi". Ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt gotowy będzie w drugiej połowie kwietnia - informuje zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska.

O inwestycję w interpelacji pytali radni Prawa i Sprawiedliwości. Zwracali uwagę, że ośrodek miał być gotowy w ubiegłym roku.- A na razie efektów nie widać - mówił radny Marcin Pawlicki. - Odnoszę wrażenie, jakby ten projekt schowano do szuflady. Nie wiemy, co się dzieje, a przede wszystkim na jakim etapie inwestycji jesteśmy.Anna Szotkowska odpowiada, że prace budowlane są na ukończeniu. Obecnie trwają odbiory techniczne.W drugiej połowie kwietnia ma być też wydana zgoda na użytkowanie. Inwestycja kosztowała ponad 2,5 mln złotych."Dzika Ostoja", to jeden ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Inwestycja powstała na działce przy ul. Borowej na Wielgowie.