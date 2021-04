"Przez święta szafki Jadłodzielni były przepełnione" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wiele osób przynosi smakołyki ze świątecznego stołu, wiele też przychodzi do Jadłodzielni w Szczecinie częstować się sernikiem, jajami czy żurkiem.

Jedzenie trafia zarówno do wolnostojących szafek, jak i do stacjonarnego punktu przy ulicy Żółkiewskiego - mówi Elżbieta Abramowicz, prezes stowarzyszenia Jadłodzielnia Szczecin.- Przez święta szafki były przepełnione i natychmiast znajdowali się potrzebujący. Cieszymy się ogromnie, zachęcamy, nie marnujcie państwo żywności - mówi Abramowicz.Należy pamiętać aby przyniesione jedzenie było świeże.- Dzielicie się państwo z drugim człowiekiem. Myślę więc, że każdy dołoży starań, by było to zapakowane estetycznie, opisane, jaki to produkt i kiedy przygotowany. To że ma być zdatny do spożycia, to nie ulega żadnej wątpliwości - mówi prezes stowarzyszenia Jadłodzielnia Szczecin.To co zostało nam po świętach, czyli np. kiełbaski, ciasta czy sałatkę, można przynosić do punktu przy Żółkiewskiego 4 w czwartek od godziny 11 do 17.Jadłodzielnia działa też w pozostałe dni - szczegóły znajdziemy na stronie www.jadlodzielniaszczecin.pl . Tam też są adresy ośmiu szafek, w których jedzenie można zostawić przez cały dzień.