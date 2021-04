Kolejny niewybuch w Szczecinie. To najprawdopodobniej bomba lotnicza

Kolejną bombę odnaleziono podczas prac w Basenie Kaszubskim w Szczecinie. Obiekt znajduje się przy nabrzeżu chorzowskim.

To rejon, gdzie prowadzone są prace modernizacyjne, związane z dostosowaniem portu w Szczecinie do głębokości 12,5 metra.Bomba jest nadal w mule, trudno więc stwierdzić, jakiego jest typu. Według wstępnych ustaleń, jest to bomba lotnicza o masie 250 kilogramów. Na razie nie wiadomo ile ma ładunku wybuchowego. To zostanie określone dopiero po jej wydobyciu.W środę rozpocznie się operacja neutralizacji niewybuchu. Bomba zostanie częściowo wydobyta i przetransportowana w wodzie z użyciem pływaków na Przekop Mieleński. Tam, dzień później, będzie neutralizowana.Całą operację przeprowadzą marynarze z 12. Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia. Podczas neutralizacji niewybuchu, będzie zamknięty tor wodny do Szczecina dla statków.