Tylko dwie szczecińskie fontanny wrócą do pracy

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Szczecin uruchamia miejskie fontanny. W najbliższych dniach zaczną działać dwie - na Stawie Brodowskim i na jeziorze Rusałka.

Na inne nie ma na razie zgody Głównego Inspektoratu Sanitarnego - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus.



- W związku z tym uruchomimy jedynie fontanny niezależne, czyli dwie fontanny pływające - tłumaczył Kus.



Andrzej Kus dodał, że miasto jest gotowe uruchomić pozostałe fontanny, póki co Inspektorat wydał pozytywne rekomendacje dotyczące tylko tych dwóch.



- Nie ma bezpośredniego dostępu osób, które przechodzą przy tych fontannach, czyli one znajdują się na środku Stawu Brodowskiego, na środku Rusałki. Ten strumień wody nie dociera więc bezpośrednio do osób, które spacerują nad brzegiem jeziora - przekonywał Kus.



W Szczecinie jest kilkanaście miejskich fontann.