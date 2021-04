Zakażeni koronawirusem z Wielkopolski trafią do Szczecina

Pacjenci zakażeni koronawirusem z województwa wielkopolskiego trafią do szpitali w Zachodniopomorskiem - poinformował o tym w środę minister zdrowia Adma Niedzielski.

Jak mówił, Wielkopolska to region, w którym najszybciej przybywa chorych w szpitalach.Trzecia fala zakażeń koronawirusem dotarła tam później, ale sytuacja w szpitalach robi się niepokojąca.Regiony, w których szpitale są przepełnione będą wspierać placówki z województw sąsiednich.- W przypadku Wielkopolski do województwo zachodniopomorskie - mówi Niedzielski. - Tam mamy jedyny nie otworzony jeszcze, ale w pełnej gotowości, szpital tymczasowy, który w przypadku dojścia przez Wielkopolskę, do tego limitu wykorzystywanych łóżek będzie aktywnie wspierał właśnie pacjentów wielkopolskich.Chodzi o szpital tymczasowy w Netto Arenie w Szczecinie. Na razie działa tam największy punkt szczepień w regionie.