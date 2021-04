Kolejna odsłona konfliktu wokół Akademii Sztuki

Zachodniopomorska Solidarność pisze do ministerstwa kultury i domaga się pilnej kontroli po zwolnieniu dyscyplinarnym byłego rektora Akademii Sztuki w Szczecinie.

Tymczasem, według obecnego prorektora Akademii, resort kultury jest na bieżąco informowany o sytuacji i wola do rozmów jest.Związkowcy oceniają, że nowe władze uczelni nie wykazują chęci porozumienia i część pracowników zwalnia się sama - mówi szef zachodniopomorskiej Solidarności Mieczysław Jurek.- Konflikt zamiast się rozwiązywać - poprzez dialog - to on się zaostrza. Jeśli tak dalej będzie, to ta uczelnia się tak osłabi, że nie wiem czy ona będzie miała podstawy do funkcjonowania dalej - tłumaczy Jurek.Prorektor do spraw artystyczno-naukowych Akademii Sztuki - Mikołaj Iwański twierdzi, że sytuacja na uczelni wygląda zupełnie inaczej, niż twierdzą związkowcy.- Toczą się rozmowy z profesorem Dyczewskim, które prowadzi rada uczelni. Te mediacje trwają, wola do rozmów cały czas jest. Problem jest z tym, że najpierw pan Dyczewski odmawiał rozmów, a później pan Jurek odmówił rozmów -Jak wcześniej powiedział nam rzecznik sądu okręgowego w Szczecinie, do sądu pracy wpłynęły przynajmniej dwa pozwy przeciwko Akademii Sztuki, mają być na wstępnym etapie rozpatrywania. Z kolei prorektor Iwański zapewnia, że władze uczelni nie otrzymały żadnego pisma z taką informacją.