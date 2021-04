Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła można składać od poniedziałku. Urząd dorzuci się do wymiany 30 pieców.

Każdy z wnioskodawców może dostać do 7,5 tysiąca złotych. Pieniądze pochodzą z Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.



Program potrwa do wyczerpania pieniędzy lub do 14 maja.