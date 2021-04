W Karlinie uruchomiono punkt szczepień w Ośrodku Kultury

W Ośrodku Kultury powstanie także Punkt Szczepień Masowych. https://www.facebook.com/kokkarlino

Samorząd Karlina w woj. zachodniopomorskim w Ośrodku Kultury uruchomił punkt szczepień przeciw COVID19. To duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy nie są już dowożeni do pobliskiego Białogardu.

Uruchomienie punktu możliwe było dzięki większym dostawom szczepionek - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin burmistrz Karlina, Waldemar Miśko. Podkreślił pomoc wojewody zachodniopomorskiego i pełnomocnika wojewody do spraw szczepień.



Na ten tydzień punkt dostał dodatkowo prawie 500 szczepionek, na przyszły też ma zapewnione.



- Wygląda na to, że przynajmniej w przyszłym tygodniu uda się zaszczepić pierwszą dawką wszystkich chętnych powyżej 60. roku. Później, również w przyszłym tygodniu, rozpoczniemy szczepienia młodszych roczników, tak jak się rejestrują. Jeżeli będzie taka dostępność szczepionek jak się zapowiada to etap szczepień, przynajmniej tą pierwszą dawką, zakończymy jeszcze w kwietniu lub na początku maja. Potem trzeba poczekać na drugą dawkę - zapowiedział.



- Mamy zapewnioną obsługę lekarską z Białogardu. Kontaktowaliśmy się z naszymi pielęgniarkami, które są na emeryturze, wyraziły chęć pracy, szczepień. Mamy 4 stanowiska do szczepień, więc myślę, że w ciągu godziny będziemy mogli zaszczepić od 40 do 50 osób

- dodał burmistrz Karlina.



Rządowa propozycja zakłada, że w każdym powiecie będzie jeden punkt szczepień prowadzony przez samorząd.



Punkty Szczepień Masowych mają ruszyć od 19 kwietnia.