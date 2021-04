Pogotowie w regionie obciążone, ale stabilne

Każdego dnia zespoły ratownictwa podejmują nawet 500 interwencji ratujących życie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co drugi pacjent, do którego wyjeżdża pogotowie ratunkowe w regionie jest zakażony koronawirusem lub jest takie podejrzenie.

Na szczęście sytuacja w szpitalach regionie nie jest tak trudna jak np. na Śląsku; miejsc w placówkach na razie nie brakuje.



- Pacjentów, w większości przypadków udaje się przekazać w szpitalu w ciągu 30-40 minut - mówi Paulina Heigel rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



W ostatnich dniach znacznie wzrosła liczba interwencji, najczęściej są to osoby zarażone koronawiursem lub przebywające na kwarantannie.



- Rzeczywiście jest tak, że najczęściej w ostatnim czasie nasze zespoły udzielają pomocy pacjentom z niską saturacją, z problemami z oddychaniem. Są to nie tylko osoby starsze, ale też w wieku 20-30 lat - dodaje Heigel.



Po przewiezieniu takiego pacjenta do szpitala konieczna jest dezynfekcja zespołu. Trwa to ok. 40 minut, przez co nie może on w tym czasie udzielać pomocy innym.



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jest dobrze zaopatrzona w środki ochrony osobistej.