Lista punktów masowych szczepień w regionie coraz dłuższa

49 punktów, w których miałyby odbywać się szczepienia przeciwko koronawirusowi zgłosiły do tej pory samorządy w Zachodniopomorskiem.

To masowe punkty, które mają przyspieszyć podawanie preparatów. Ostateczna ich listę poznamy w przyszłym tygodniu.Samorządy zgłaszają proponowane punkty do wojewody zachodniopomorskiego. Przykładowo w Stargardzie punkt ma powstać w Centrum Kultury, w Gryficach - w hali Gryf Areny, w Koszalinie w Hali Widowiskowo-Sportowej, a w Świnoujściu w szpitalu miejskim i Uzdrowisku Świnoujście.Kołobrzeg zaproponował cztery punkty to m.in. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - hala Łuczniczka.Szczecin wskazał Szczecińskie Centrum Zdrowia. Nadal działał będzie też ten w Netto Arenie.Rząd ogłosił zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Zgodnie z planem do końca sierpnia zaszczepione mają zostać wszystkie chętne osoby. By było to możliwe, w każdym województwie, mają powstać dodatkowe punkty. Pracę powinny rozpocząć 19 kwietnia.